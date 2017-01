Zoon redt zichzelf en moeder van messentrekker in Den Dolder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 12:10 uur | update: 13:22 uur

Foto: Google Streetview

DEN DOLDER - Een 16-jarige jongen uit Soesterberg heeft voorkomen dat hij en zijn moeder werden beroofd op station Den Dolder. Hij sloeg hun belager in het gezicht.



De 54-jarige vrouw en haar zoon kwamen donderdagavond aan op station Den Dolder en liepen naar de parkeerplaats. Ze merkten dat ze werden achtervolgd en probeerden weg te rennen. De moeder viel op de grond en raakte daarbij gewond.



De man die hen achterna zat trok daarop een steekwapen en eiste geld. De 16-jarige zoon was daar volgens de politie niet van gediend. Hij sloeg de overvaller in zijn gezicht en joeg hem op de vlucht.



De politie zegt dat de dief er op een oude fiets vandoor is gegaan. Het gaat om een blanke man van ongeveer 20 tot 35 jaar oud met een normaal postuur. Hij is zo'n 1.75 meter lang en droeg een witte broek van een gladde stof, een grijs vest met capuchon en daarover een donkere jas. De man had een geschoren gezicht en sprak Nederlands zonder accent.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Goed gedaan van die zoon. Zo zouden meer mensen moeten optreden. gaulette uit De Meern | 06-01-2017 13:26 uur

Nieuwsoverzicht