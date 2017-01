Garage in Overvecht gesloten vanwege hulp bij huurmoorden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 13:04 uur | update: 14:18 uur

John Freriks Auto Accessoires. Foto: Google Street View

UTRECHT - Een autobedrijf in Utrecht wordt gelinkt aan een reeks liquidaties in het criminele circuit. Burgemeester Jan van Zanen laat de garage aan de Mississippidreef per 1 februari sluiten.



De politie deed in september een inval bij John Freriks Auto Accessoires en vond twee auto's waar verborgen ruimtes in werden gemaakt. Dat soort auto's gebruiken criminelen vaak om drugs, wapens of geld te vervoeren. Ook ontdekten agenten dat de garage in Overvecht te koppelen is aan een observatiebus vol afluisterapparatuur die zware misdadigers zouden hebben gebruikt bij het voorbereiden van huurmoorden.



Volgens de gemeente is het autobedrijf een gevaar voor de openbare orde en veiligheid en voor de directe omgeving. De garage steunt in de ogen van de burgemeester doelbewust zware criminaliteit en ondermijnt daarmee de samenleving. Het gebouw wordt voor een jaar op slot gezet.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Hoe stom kun je zijn hier aan mee te werken. Zeer goed werk van de politie. Deze garage niet voor een jaar sluiten, maar VOOR GOED. Weer een lugubere praktijk minder. A.S. uit Utrecht | 06-01-2017 13:40 uur

Nieuwsoverzicht