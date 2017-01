Moszkowicz verliest zaak tegen VPRO-serie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 14:22 uur | update: 14:28 uur

Kantoor van Yehudi Moszkowicz op de Neude in Utrecht. Foto: Erik van 't Woud, ANP

UTRECHT - De Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz en zijn vader Robert hebben het kort geding verloren tegen de VPRO over de dramaserie De Maatschap. Robert Moszkowicz beschuldigde de omroep van plagiaat en wilde de productie, die eind deze maand op de buis komt, verbieden.



Volgens Robert Moszkowicz hebben de makers zonder toestemming geput uit zijn autobiografie 'De Straatvechter, mijn verhaal', dat in 2014 is verschenen. De schrijvers van de serie ontkennen dit. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er geen sprake van inbreuk op het auteursrecht, zo bleek vrijdag uit de uitspraak.



De vierdelige serie, met onder anderen Pierre Bokma en Daan Schuurmans, gaat over een advocatenfamilie en is geÔnspireerd op de familie Moszkowicz. In de serie heten ze echter Meyer.



De voorzieningenrechter oordeelt na het zien van de serie en het lezen van het boek dat er een wezenlijk verschil is. "De compositie, de verhaallijn in het boek, de manier waarop het verhaal wordt verteld, het taalgebruik en de gekozen volgorde van de gebeurtenissen vertonen wezenlijke verschillen met verhaallijnen, het taalgebruik en de werkwijze in de televisieserie."



De Maatschap was al te zien in september op het Nederlands Filmfestival en komt vanaf 25 januari op televisie.



