Klein per direct opvolger Van de Haar bij Spakenburg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 7 januari 2017, 14:35 uur | update: maandag 9 januari 2017, 13:32 uur

Arnold Klein is de nieuwe hoofdtrainer van Spakenburg Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Arnold Klein is per direct hoofdtrainer van tweede divisionist Spakenburg. Hij volgt Hans van de Haar op, die zaterdag door het bestuur van de voetbalclub werd ontslagen. Er zou geen chemie meer zijn tussen de spelersgroep en de trainer. Van de Haar kwam afgelopen zomer over van FC Lienden.



Klein was al enkele seizoenen assistent-trainer bij Spakenburg, eerst onder Jochem Twisker, dit seizoen onder Van de Haar. Hij blijft minimaal tot het einde van dit seizoen hoofdtrainer bij de Blauwen, die halverwege de competitie negende staan in de tweede divisie.



Verder is Danny van den Meiracker met onmiddellijke ingang teruggezet naar de B-selectie. De reden hiervoor is dat vanuit de spelersgroep al langere tijd signalen kwamen over de instelling van de aanvoerder in het veld. Die zou zelfs tot mindere prestaties bij zijn medespelers leiden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht