Boze NS'ers woensdag naar Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 9 januari 2017, 15:04 uur | update: 16:09 uur

Foto: Robin Utrecht, ANP

UTRECHT - Ontevreden machinisten en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen houden woensdag om 13.00 uur werkoverleg bij het hoofdkantoor in Utrecht. Ze willen daar een 'lijst van ongenoegens' aanbieden aan de NS-directie. De nieuwe dienstregeling heeft voor rijdend personeel nare gevolgen, vinden ze.



Wat de gevolgen woensdag zijn voor treinreizigers, is volgens de initiatiefnemer, het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK), nog moeilijk te zeggen. "Het is voor ons nog volstrekt onbekend of machinisten en conducteurs van hun trein afstappen om naar het overleg te gaan", aldus een AMK-woordvoerder. "Er is veel belangstelling voor de meeting. Veel rijdend personeel heeft vrij genomen om naar de bijeenkomst te komen."



Hij waarschuwt dat als drie of meer machinisten besluiten hun trein in Utrecht stil te zetten voor het werkoverleg, dat al veel gevolgen kan hebben voor het treinverkeer in het hele land.



Reacties van lezers Waarom nog machinisten en conducteurs? Autos kunnen zonder chauffeur geheel autonoom op het wegennet rijden. Wat is er nu zo moeilijk aan dit met de huidige technische mogelijkheden bij treinen ook te realiseren. De tijd van kolen scheppen is voorbij.... Nico uit Loenen | 10-01-2017 13:59 uur ik vind het belachelijk dat werkoverleg morgen je zult maar afhankelijk zijn van de trein er moet een stakings verbod komen voor het hele OV joost uit Hilversum | 10-01-2017 07:10 uur Dan lijkt het me dat wie bewust met zijn trein zo'n belangrijk station blokkeert, op staande voet moet worden ontslagen en aansprakelijk gesteld voor de schade van de reizigers. Het moest maar eens afgelopen zijn met de attitude dat vakbondsleden altijd maar de hele samenleving in gijzeling mogen nemen zodra ze het ergens niet mee eens zijn. Thomas uit Utrecht | 09-01-2017 16:01 uur

