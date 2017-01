Verkiezingsbillboards worden opgehangen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 15:05 uur | update: 15:12 uur

Nieuwe billboards worden maandag opgehangen in Baarn. Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Nieuwe billboards worden maandag opgehangen in Baarn. Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Met de verkiezingen in aantocht op 15 maart worden op veel plekken de traditionele verkiezingsborden weer opgehangen. Veel gemeenten zijn daar maandag mee begonnen.



Zo zijn de borden geplaatst in Baarn en is ook Utrecht er maandag mee begonnen. Op de site van de gemeente staat waar de verkiezingsborden mogen hangen.



Ook zijn er bepaalde voorwaarden aan de posters verbonden. Zo mag de tekst alleen gaan over de Tweede Kamerverkiezingen, posters over andere posters heen plakken is verboden en er mogen geen discriminerende teksten op staan.



Reacties van lezers Geen probleem met deze regels. Uit beleefdheid scheurde het activistenteam dat ook deze keer zich zal laten opmerken altijd eerst posters weg van ondemocratische groeperingen en plakte dan posters met teksten als "Nu stemmen en dan vier jaar je bek houden". Dat mag volgens de regels. Goochem uit Utreg | 09-01-2017 19:29 uur

