Zorgboerderij Woerdense Verlaat niet meer onder toezicht

WOERDENSE VERLAAT - Zorg Centraal Nederland heeft de leiding overgenomen bij Zorgboerderij 't Verlaat in Woerdense Verlaat. Dat betekent dat het verscherpte toezicht is opgeheven.



In augustus stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) extra toezicht in omdat medewerkers niet deskundig genoeg zouden zijn. Ook waren de persoonsgebonden budgetten van vier cliŽnten stopgezet.



In november voldeed 't Verlaat nog steeds niet aan de gestelde normen. Nu er een nieuwe zorgaanbieder is heft de IGZ het toezicht op.



Wel wordt Zorg Centraal Nederland de komende tijd goed in de gaten gehouden. Via onaangekondigde bezoeken controleert de inspectie of zij wel goede zorg leveren.



