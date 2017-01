Pinkrakers bij winkelcentrum Tournoysveld in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 15:59 uur | update: 18:48 uur

De ingang van winkelcentrum Tournoysveld. Foto: Google Street View

WOERDEN - Bij winkelcentrum Tournoysveld in Woerden hebben twee personen geprobeerd een pinautomaat open te breken. Toen een getuige hen zag renden ze weg.



Rond 3.40 uur maandagochtend stonden ze met bivakmutsen op bij de Rabobank-pinautomaat. Ze probeerden geld te stelen maar renden weg toen ze merkten dat iemand hen zag.



Eťn van de verdachten rende weg in de richting van de Anton Mauvestraat en de ander in de richting van de Jozef Israelslaan. Agenten hebben nog gezocht, maar ze zijn niet meer gevonden.



De politie hoopt dat meer getuigen iets hebben gezien.



