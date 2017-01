Politie zoekt agressieve bestuurster auto Den Dolder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 15:54 uur | update: 16:18 uur

Foto: RTV Utrecht

DEN DOLDER - De politie roept de hulp van getuigen in om de vrouw op te sporen die in oktober vorig jaar een andere automobilistte een bloedlip heeft geslagen bij een verkeersruzie in Den Dolder.



Het 43-jarige slachtoffer reed op donderdagochtend 13 oktober vanuit Bilthoven over de Paduaweg. Op de kruising met de Marterlaan verleende ze geen voorrang aan een auto die van rechts kwam, omdat ze het kruispunt al bijna gepasseerd was. Dat schoot de inzittenden van de andere auto, twee vrouwen, kennelijk in het verkeerde keelgat: ze achtervolgden de vrouw en probeerden haar meerdere malen in te halen.



Op de Pleineslaan lukte het de belagers uiteindelijk om de vrouw klem te rijden. Vervolgens stapte een van de vrouwen uit en sloeg het slachtoffer tientallen keren in haar gezicht. Toen omstanders zich ermee gingen bemoeien gingen de vrouwen er vandoor.



Het is de politie nu gelukt om via het kenteken de eigenaresse van de auto te achterhalen. Zij was alleen niet degene die achter het stuur zat en wil niet zeggen wie dat dan wel was. De politie hoopt dat getuigen zich melden via 0900-8844 of het digitale tipformulier..



Reacties van lezers en het slachtoffer kan daar geen verheldering over geven? twee uit | 10-01-2017 14:36 uur met 2 personen in de auto \ scooter en een strafbaar feit gepleegd en zeggen ik heb niet gereden beide gewoon schuldig en straf einde verhaal, dat was enkele jaren terug ook in Nijmegen een scooter 2 personen rijden iemand invalide ik heb niet gereden nee ik ook niet beide even schuldig guusje uit IJsselstein | 09-01-2017 18:14 uur De eigenaresse wil niet zeggen wie er achter het stuur zat, maar vond het kennelijk, zittend in haar eigen auto, goed dat er achter die ander werd aangegaan? En ze is ook braaf blijven zitten toen er geslagen werd? Ja en Sinterklaas bestaat ook. Luuk Upuuk uit De Bilt | 09-01-2017 17:04 uur "wil niet zeggen wie dat dan wel was" Kan de politie die auto niet gewoon een tijdje in bewaring nemen voor sporenonderzoek. Iedereen maakt foutjes in het verkeer en een keertje mopperen kan ik begrijpen. Maar elke verkeersdeelnemer in gevaar brengen met een amateuristische achtervolging en dan ook nog eens iemand mishandelen? Dat moet je niet zomaar laten schieten lijkt mij. CP uit Houten | 09-01-2017 16:44 uur Van mij mag de eigenaresse worden vast gehouden tot ze wel praat. Omgekeerde wereld dit om de daders te beschermen. Henk uit Utrecht | 09-01-2017 16:31 uur

