Bolsius blijft diamanten bruidsparen wel bezoeken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 17:09 uur | update: 19:31 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Burgemeester Bolsius van Amersfoort gaat door met de huisbezoekjes aan diamanten bruidsparen, die elders in de provincie onder vuur liggen. "Of het er nu twee, drie of vier per week zijn; ik doe het met zeer veel plezier. Het is een kwestie van even schuiven in je agenda," zei Bolsius tegen RTV Utrecht.



"Tegen mijn collega's die er geen tijd voor hebben zeg ik: niet zeuren, gewoon gaan," aldus Bolsius. Het is niet meer vanzelfsprekend dat echtparen die 60 jaar getrouwd zijn persoonlijke felicitaties ontvangen van hun burgemeester. Utrecht en Oudewater schaffen het huisbezoek af, omdat het aantal diamanten huwelijken explosief groeit en burgemeesters er te veel uren aan kwijt zijn.



Uit een rondgang van RTV Utrecht blijkt dat zeven van de 26 gemeenten een toename zien in het aantal huisbezoeken. In Utrecht worden de bezoekjes bij het 60 jarig jubileum daarom geschrapt. In Oudewater slaat de burgemeester 55-jarig getrouwde stellen over.



Reacties van lezers Hulde! Daar, waar dhr. Bolsius met vrijwel alles aangaande de recente oudejaarsrellen volledig de plank missloeg, hier alleen maar hulde voor dit standpunt. Een burgerVADER die zich, zoals helaas elders in de regio, "te goed" vindt voor dergelijke "futiliteiten" (want dat is het) zit op de verkeerde stoel. Die is hooguit nog op z'n plek in het kantoortje van de weegbrug bij de gemeentelijke stortplaats... Nogmaals hulde hr. Bolsius! Erik uit Leusden | 10-01-2017 11:13 uur Het hoort bij je baan als burgemeester. Als je daar geen tijd voor kunt maken dan heb je totaal niet in de gaten hoe belangrijk zo'n kort bezoekje is voor die bruidsparen. Ik stel voor dat deze mensen een speciaal stadslintje of stadspenning krijgen , het is een verdienste en dat verdient aandacht van je eigen burgervader. Ik had onze burgemeester hoog zitten, dit past niet in dat beeld. Juut uit Utrecht | 10-01-2017 08:15 uur Ik zou bij een dergelijk persoonlijk jubileum absoluut geen burgemeester op bezoek willen krijgen. Voor mij geen bemoeienis van overheidswege in persoonlijke zaken, want dat gebeurt al veel te veel! OVV uit Utrecht | 09-01-2017 23:00 uur Maar urenlang vergaderen in de Gemeenteraad, daar is dus wel (priori)teit voor. Het geeft aardig aan hoever de politiek van de burger afstaat Utrechter uit Utrecht | 09-01-2017 20:37 uur Mijn ouders waren afgelopen 6 september 60 jaar getrouwd en zij hebben de rollen omgedraaid. Zij zijn bij de burgemeester op het gemeentehuis in Zeist op de koffie gegaan ! Ellen uit De Bilt | 09-01-2017 19:18 uur Een burgervader die zijn burgers niet meer wil kenen moet opstappen. Hij/zij mag nog blij zijn dat 60 jaar alleenstaande zijn geen aanzien kent, dat gastarbeiders destijds ongehuwd werden aangeworven en dat een huwelijk in het tijdperk van de persoonlijke bevrijding (1963 en later) steeds meer als achterhaald beschouwd werd. Conny Vandenbosch scoorde in 1964 een hit met "Ik ben gelukkig zonder jou", en "Roly" uit 1969 van Raymond Frogatt liegt er ook niet om: huwen was iets voor achterlijken. In "Jan, Jans en de kinderen", de stip van Jan Kruis, dook in 1973 een BOM-moeder op, bewust ongehuwd, en Jeroen wilde wel hokken maar niet trouwen. Dus nu al afhaken? Die 60-jarige huwelijken worden er schier minder de komende jaren. Goochem uit Utreg | 09-01-2017 18:16 uur

