Andere Tijden over junkentunnel Hoog Catharijne

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: maandag 9 januari 2017, 17:51 uur | update: 17:53 uur

Verslaafden in de "junkentunnel" in 2001 Foto: Phil Horvat, ANP

UTRECHT - De omroep NTR wijdt een aflevering van het programma Andere Tijden aan de drugsoverlast rond Hoog Catharijne. Te zien is hoe een bevoorradingstunnel van het winkelcentrum in de loop der jaren verwerd tot een pleisterplaats van verslaafden, in de volksmond de junkentunnel genoemd.



In het programma komt onder meer een ex-drugsverslaafde aan het woord die het Hoog Catharijne van de jaren tachtig en negentig als een hel omschrijft: "Honderden mannen en vrouwen sliepen hier. Drugsdealers reden af en aan, prostituees huppelden er rond, vechtpartijen en steekpartijen gebeurden elke nacht."



PvdA-kopstuk Hans Spekman, destijds wethouder in Utrecht, vertelt over de falende aanpak Keep them Moving. Die kwam erop neer dat junks de hele dag op de huid werden gezeten door de politie om er voor te zorgen dat ze niet op ÚÚn plek bleven rondhangen. Dat werkte niet, zegt Spekman: "Je drukt op de ene plek en dan poept het op een andere plek weer op.''



Uiteindelijk slaagde het Utrechtse stadsbestuur erin de drugsoverlast terug te dringen via een integrale aanpak met medewerking van onder meer winkeliers en zorgverzekeraars. Die draaide om gratis hero´neverstrekking, gebruikersruimtes en hostels waar de verslaafden konden wonen.



BAND MET UTRECHT

Voormalig burgemeester Annie Brouwer-Korf zegt in Andere Tijden dat het spannend was of het zou gaan werken: "We hadden een elegante oplossing verzonnen en dachten: misschien krijgen we nu heel Nederland hier. Wat we toen hebben bedacht is dat je een band met Utrecht moet hebben. Heb je dat niet dan ga je terug naar Amsterdam of Rotterdam. We zijn niet het afvalputje van Nederland. En het lukte." In 2005 kreeg de gemeente Utrecht de Hein Roethof-prijs voor de aanpak van de overlast in Hoog Catharijne.



De uitzending is zaterdag 14 januari om 21.20 uur op NPO 2.



Reacties van lezers Beste Alex, Misschien is dit platform te klein om inhoudelijk te reageren. Toch jammer dat je dat helemaal niet doet, maar wel een oordeel klaar hebt. Het willen ontnemen van mijn onvervreemdbare stemrecht duidt overigens niet op een sterke democratische gezindheid. Als ik zo vrij mag zijn. Massegast uit Utrecht | 10-01-2017 20:34 uur Een grote schande dat er zoveel geld is uitgegeven aan maatschapelijke parasieten en ratten van de stad . Gratis heroine verstreking en ruimtes om drugs te gebruiken Een criminelen oplossing hoe hebben ze het in hun hoofd gehaald . Milco uit Utrecht | 10-01-2017 12:31 uur Massegast en Goochem, jullie verdienen het stemrecht niet. Als je geen zin hebt om je in de maatschappij te verdiepen, niet eens moeite wilt doen om een mening te vormen en zelfs simpel denkwerk om je stellingen te onderzoeken schuwt, zou je ook geen recht moeten hebben op een stembiljet. Alex uit Nieuwegein | 09-01-2017 23:05 uur Bijzonder ernstig wat je daar allemaal te berde brengt Goochem! Wat ook niet vergeten mag worden zijn de kosten van de gebruikersruimten (met personeel) en de hostels (met personeel). Hoe is dit betaald? Toevallig had de Gemeente Utrecht net het lokale energiebedrijf aan een Texaanse onderneming verkocht. Men zat lekker in de slappe was. De doorsnee kiezer moet echter niet vergeten dat je dat geld ook aan andere dingen had kunnen besteden. Het zijn hele dure jongens en meisjes geworden, die 'gebruikers'. Ja, gebruikers van gemeenschapsgeld zal je bedoelen. Massegast uit Utrecht | 09-01-2017 20:55 uur Verkiezingstijd en het VARA/NPO-team achter Andere Tijden gaat de heldendaad van Hans Spekman uitlichten uit de berg blunders van hem. Zoals het financiŰle fiasco dat Galgenwaard heet, en Turkse toestanden Nederland binnenslepen. Het GŘlenpand aan de Livingstonelaan werd de Hizmetbeweging zowat met Utrechts belastinggeld bekostigd geschonken ondanks financieel wanbeheer, conservatieve denkbeelden over bijv. homo's door de vingers ziend leverde de huidige ex-PvdA-kamerleden van DENK op en de frauderende zus van staatssecretaris Albayrak de hand boven het hoofd houden was ook al niet slim. "MeerMarokkanen", ook al zo'n vondst, in feite net zo discriminerend als waarvoor Wilders nu berecht wordt, en de uitruil van beleid met de VVD. Het schaamlapje van de daklozenopvang zou dit allemaal uitwissen? Goochem uit Utreg | 09-01-2017 19:17 uur In de volksmond was het niet de 'junkentunnel', maar de 'strontstraat'! Kan me die tunnel nog goed herinneren, wat een zooi ... Thom uit Amersfoort | 09-01-2017 18:10 uur

