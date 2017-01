Gewonden bij aanrijding Maarssen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 18:32 uur | update: dinsdag 10 januari 2017, 10:53 uur

MAARSSEN - Bij een aanrijding in de buurt van Maarssen zijn drie gewonden gevallen. Een leswagen en een personenauto knalden frontaal op elkaar.



De brandweer heeft een van de betrokkenen moeten bevrijden; zijn auto was op zijn kant terechtgekomen en de man was bekneld geraakt. Ook de twee inzittenden van de leswagen, een instructeur en een leerling, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De twee gewonden in de lesauto konden snel weer naar huis; de man die bekneld was geraakt moest wat langer blijven om aan zijn verwondingen te worden behandeld.



Het ongeluk gebeurde maandag rond 17.45 uur op de Maarsseveensevaart ter hoogte van de Landweg. De toedracht is nog onduidelijk en de politie zoekt daarom mensen die iets hebben gezien.



Reacties van lezers Ik kom daar regelmatig langs op het fietspad en op dat rechte stuk weg tussen Maarssen en Tienhoven wordt vaak door auto's ontzettend hard gereden: 100+ km is geen uitzondering. Het verbaasd me niks dat er op die weg dit soort ongelukken gebeuren, alhoewel natuurlijk nog niet vast staat wat de oorzaak is, moeten daar toch snelheid matigende maatregelen genomen worden, lijkt mij. Onbegrijpelijk dat dit nog niet eerder gebeurd is. Hans uit Maarssenbroek | 10-01-2017 00:42 uur

