Bolsius: Amersfoort moet laten zien dat het anders kan

Foto: CDA

AMERSFOORT - Burgemeester Bolsius van Amersfoort heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een pleidooi gedaan om open naar elkaar te blijven luisteren en te proberen elkaar te begrijpen.



"We lijken niet meer in staat om goed met elkaar te communiceren. We staan te vaak tegenover elkaar en het lijkt erop dat we de verschillende beelden en meningen niet meer bij elkaar kunnen brengen", zei Bolsius. "Er is weerstand tegen de zogenoemde 'gevestigde orde'. Dezelfde mensen die in het verleden en heden op basis van visionaire denkbeelden (..) de kwaliteit van leven alleen maar hebben verbeterd."



Bolsius ziet het antwoord in vernieuwing en een frisse blik: "Het vermogen om uit 'het spel' te stappen dat we zo gewend zijn met elkaar te spelen, een andere taal te spreken en respectvol met elkaar om te gaan. Wie blijft steken in de oude sjablonen van politiek en elite lost de huidige situatie niet op."



GOEDE INTENTIES

De burgemeester stelt dat uiteindelijk iedereen hetzelfde wil: "Wij willen allemaal goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen, we willen dat onze ouderen goed worden verzorgd, we willen dat iedereen kansen krijgt en zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar afkomst, we willen allemaal veilige wijken. We verschillen 'alleen' van mening wat dit dan precies is en wat de beste manier is om al die ambities te realiseren."



"Ik vind dat we in Amersfoort moeten laten zien dat wij met z'n allen ook anders kunnen," zei Bolsius. Daarbij is het tijd voor een positief mensbeeld. (..) Het overgrote deel van de mensen wil iets bijdragen aan hun land en heeft goede intenties. Kijk om u heen, luister naar de verhalen uit de samenleving. Vraag door naar elkaars mening en luister naar elkaar, ga op zoek naar het complete verhaal. Help elkaar om alle voors- en tegens op tafel te krijgen, heb vertrouwen in elkaar en zorg ervoor dat je niet tegenover elkaar komt te staan."



Reacties van lezers Twee dat doet niet alleen deze burgervader dat doen ze allemaal,net als politici die zijn geen haar beter bla bla en niks doen daar zijn ze goed in S uit Amersfoort | 10-01-2017 16:18 uur leuk gezegd maar wat hij nou daadwerkelijk heeft gezegd heeft geen inhoud . de onderwerpen die aandacht verdienen gaat hij met een boog omheen. over bepaalde zaken praat hij zelf niet eens . twee uit | 10-01-2017 14:30 uur Leuk gesteld mijnheer Bolsius, en het kan ook best zo zijn dat bepaalde zaken zijn veranderd. Dit neemt echter niet weg dat op U, als burgemeester, nog altijd primair de taak rust om de openbare orde en veiligheid in de stad te waarborgen alsmede het aansturen van o.m de politie daartoe. Anders gezegd: mooi, dat voorstel tot dialoog, maar als bepaalde raddraaiers zich daar niet aan willen houden, dient U voor de stok achter de deur te zorgen om ze ouderwets de waarheid te laten voelen. Erik uit Leusden | 10-01-2017 11:32 uur @Rob uit Amersfoort : Echt he. Dit is nou echt zo'n politicus die mooi kan kletsen maar ver verwijderd is van de samenleving. Deze mensen zijn de oorzaak van de door hem zelf aangekaarte problemen. JD uit Utrecht | 10-01-2017 09:33 uur Ja ja, dat klinkt aardig van onze burgervader. Luisteren naar elkaar! Laat eerst iedereen eens leren wat "respect"echt betekent. Anders worden het "Sprookjes van vader Bolsius". Rob uit Amersfoort | 09-01-2017 21:34 uur

