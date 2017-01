Van der Lugt: RTV Utrecht moest luxe laten vallen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 20:49 uur | update: dinsdag 10 januari 2017, 10:41 uur

UTRECHT - Het sportprogramma Namen & Rugnummers was een luxe die RTV Utrecht zich niet meer kon permitteren. Dat heeft directeur Paul van der Lugt gezegd in een toelichting op de bezuinigingen bij de omroep in het vernieuwde programma U-Vandaag.



Van der Lugt zegt dat RTV Utrecht niet anders kon dan snijden in de programmering. "Als je 1 miljoen moet bezuinigen, tien procent van het budget, moet je keuzes maken. Een apart themaprogramma dat eigenlijk helemaal draait om FC Utrecht komt dan ter discussie."



Van der Lugt benadrukt dat de makers van Namen & Rugnummers wel bij RTV Utrecht betrokken blijven, maar dat hun bijdragen voortaan verwerkt worden in de reguliere nieuwsuitzeningen.



VAN ROSSEM EN WESTBROEK

Ook de populaire medewerkers Maarten van Rossem en Henk Westbroek zullen op een andere manier zichtbaar zijn, zegt de RTV Utrecht-directeur. "Hun programma's worden eerst op internet zichtbaar, waarna we ze bundelen en het alsnog tv wordt." Dat past in de nieuwe koers van de omroep, waarbij online aan belang wint ten koste van televisie. "We kantelen de prioriteiten. Nu richten we ons eerst op internet en de app en dan pas op tv. Vroeger was dat omgekeerd."



U-Vandaag werkt in de nieuwe vorm niet meer met duopresentatie en ook de bekende rode bank met gasten is vervallen. Van der Lugt vertelde in het programma ook nog dat hij zichzelf niet ontziet: "Ik heb gezegd dat als wij tien procent moeten bezuinigen, ik dan ook tien procent van mijn salaris inlever."



