Nieuw hoofdstuk in discussie spoortunnel Maarsbergen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 21:46 uur | update: 21:54 uur

Foto: Provincie Utrecht

MAARSBERGEN - Maandagavond is een vierde variant gepresenteerd voor een spoortunnel die een eind zou moeten maken aan de verkeersdrukte in Maarsbergen.



Eerder koos de lokale politiek voor een tunnel dwars door het dorp. Onderzoek van de provincie wees echter uit dat een weg rondom Maarsbergen beter zou zijn.



De bewoners in Maarsbergen zijn verdeeld. Sommige mensen in Maarsbergen willen niet dat de tunnel dwars door de dorpskern gaat. De uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie. Die hakt op 13 maart de knoop door.



Reacties van lezers "Inspraak zonder inzicht is uitspraak zonder uitzicht". Natuurlijk moet een traject zorgvuldig doorlopen worden. Echter wel binnen een redelijke termijn. In het zakenleven is zoiets ondenkbaar, dan is je concurrent je wel voor. C.A.Bouw uit Amersfoort | 10-01-2017 07:46 uur Dat die provincie zo steke blind blijft? Maak afslag Maarn aan de N227 in beide richtingen. Ik rijd dagelijks door Maarsbergen en het meeste verkeer slaat op de rotonde voor Woudenberg af naar de N227 (Doornseweg). Als je Maarn ook inricht voor de richting Arnhem haal je het grootste probleem eruit. En is de verkeersafwikkeling ook een stuk beter en sneller. Mark Wiegersma uit Leusden | 10-01-2017 07:37 uur

