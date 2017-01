BBC: Britse scout in 1985 misbruikt in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 9 januari 2017, 22:10 uur | update: dinsdag 10 januari 2017, 09:49 uur

Foto: RTV Utrecht

BAARN - Een Britse jongen zou in 1985 in Baarn misbruikt zijn. Dat meldt de BBC.



De jongen was destijds als scout op kamp bij Buitenzorg in Baarn. Vorig jaar maart stapte hij naar de Engelse politie met het misbruikverhaal. Die wil nu weten of er mensen zijn die meer weten. De politie vraagt mensen die tussen midden juli en eind augustus 1985 bij Buitenzorg zijn geweest contact op te nemen.



Het slachtoffer was ten tijde van het vermeende misbruik 11 jaar oud. Hij komt uit Stockport, in de buurt van Manchester.



Reacties van lezers Komt deze meneer daar nu pas mee na 32 jaar? Henny van Andel uit Maarssen | 11-01-2017 01:41 uur

