Lokale omroepen worden streekomroepen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 09:40 uur | update: 10:45 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De ruim 260 lokale omroepen in Nederland moeten streekomroepen worden. Veel lokale omroepen hebben financiŽle problemen terwijl er geÔnvesteerd moet worden in apparatuur en kwaliteit. Daarom moeten ze meer gaan samenwerken of zelfs fuseren.



De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is al geruime tijd bezig om lokale omroepen te laten samenwerken. In totaal wil de NLPO voor heel Nederland zo'n zeventig tot honderd streekomroepen, in plaats van de 260 lokale omroepen die er nu zijn. "Wil je meer dan kost het meer geld", zegt Bernard Kobes van de stichting. "Een deel van de oplossing moet binnen de omroepen zelf gezocht worden, door samenwerking."



STREEKOMROEPEN

In de provincie Utrecht zouden, als het aan het NLPO ligt, acht streekomroepen moeten komen. Verreweg de meeste omroepen lijken voorstander te zijn van de samenwerking.



Radio Soest gaat samenwerken met de lokale omroepen van Amersfoort, Leusden, Bunschoten en Baarn. "We zijn daarin al erg ver", zegt voorzitter Hans Groot. Hij is groot voorstander van de samenwerking. "Waarom zouden wij het wiel opnieuw gaan uitvinden als andere omroepen het al hebben." Voor Radio Soest betekent de samenwerking vooral het uitwisselen van programma's en kennis.



TEGENSTAND

Toch zijn er ook omroepen die bang zijn hun eigen, lokale, identiteit te verliezen. Omroep Houten wil bijvoorbeeld zelfstandig blijven. "Ik zie het niet gebeuren dat een vrijwilliger vanuit Houten naar Nieuwegein of Vianen gaat om daar een programma te maken", aldus voorzitter Paul van Ruitenbeek.



Van Ruitenbeek is ook bang dat de samenwerking een voorbode is voor een fusie. De NLPO zegt dat een fusie niet per se hoeft, maar de stichting juicht een fusie wel toe.



VOORDELEN

Kobes denkt dat als omroepen zoals Houten eenmaal de voordelen inzien zich alsnog aansluiten. "Je kunt de investering dan verdelen met elkaar."



Radio Soest is heel duidelijk als het om een fusie gaat. "Geen fusie. Samenwerken is iets anders dan fuseren", aldus Groot. De streekomroepen moeten dit jaar gevormd worden. Luisteraars en kijkers van lokale omroepen worden door de zenders zelf geÔnformeerd.





Reacties van lezers Wat is de toegevoegde waarde van een zender als Radio Soest ? Wie luisterd er naar ? De programmering is net als de muziekkeus al vele jaren hetzelfde : geen enkele verbetering . De presentatie van de diverse programma's : niet bepaald professioneel . Maw een zender door en voor bejaarden ? Misschien is opgaan in een regionaal verband dan wel de beste oplossing want het kan dan enkel maar beter worden. Boer uit Soest | 11-01-2017 00:29 uur Radio Soest heeft ook een kabelkrant op TV met bewegendbeeld erbij . Iets van project142 Dat heeft met samenwerking te maken. de Boer uit Soest | 10-01-2017 13:49 uur

