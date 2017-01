Musical over Gloria Estefan naar Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 09:20 uur | update: 12:41 uur

Gloria Estefan tijdens een optreden in Ahoy in 2008. Foto: ANP

UTRECHT - Een musical over het leven van zangeres Gloria Estefan (59) komt naar Utrecht. Vanaf het najaar is de voorstelling te zien in het Beatrix Theater.



Nederland is na de Verenigde Staten het eerste land waar 'On Your Feet!' te zien is, meldt producent Stage Entertainment. Momenteel zijn de audities bezig.



Estefan, een zangeres van Cubaanse afkomst, scoorde vooral in de jaren tachtig en negentig hits als 'Oye mi canto', 'Rhythm is gonna get you' en 'Can't stay away from you'. In 1990 raakte ze ernstig gewond als gevolg van een busongeluk.



Donderdag zal Estefan een van de Musical Awards uitreiken in het Utrechtse Beatrix Theater.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht