Reuzenpandaverblijf Ouwehands maakt goede indruk op Chinezen

RHENEN - Chinese inspecteurs zijn erg enthousiast over het nieuwe verblijf voor reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Dat bleek tijdens een rondleiding van een Chinese delegatie door het complex.



De delegatie bestond onder meer uit de directie van belangrijke natuurbeschermingsorganisaties. Ze bespraken ook de laatste voorbereidingen voor de komst van de reuzenpanda's naar Rhenen. Pas als het pandaverblijf volledig is goedgekeurd, gaan de dieren op reis naar Nederland. Na een eerdere inspectie werd dat een half jaar uitgesteld. Wu Wen en Xing Ya zullen nu naar verwachting dit voorjaar in Ouwehands Dierenpark arriveren.



Pandasia bestaat uit twee tempelachtige gebouwen, die door een houten brug met elkaar worden verbonden. De dak- en gevelconstructies zijn in China op traditionele wijze gemaakt. Zo staan op de gevels typisch Chinese voorstellingen en is het dak bekleed met 35.000 handgemaakte dakpannen. De bouw heeft zo'n 7 miljoen euro gekost.



Het verblijf bestaat onder meer uit twee aparte binnen- en buitenverblijven voor het mannetje ťn voor het vrouwtje, meerdere nachtverblijven, een kraamkamer en een koelcel voor bamboeopslag. Pandasia zal uiteindelijk ook onderdak zal bieden aan andere Aziatische diersoorten, zoals kleine rode panda's en muntjaks.



De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. Er zouden daar nog zo'n 1.850 panda's in het wild leven. Ouwehands Dierenpark doet jaarlijks een grote financiŽle bijdrage om de bescherming van de dieren in China te ondersteunen.



