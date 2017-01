Vakdag Vakantiebeurs: Nederlander blijft dichter bij huis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 09:52 uur | update: 09:58 uur

UTRECHT - Nederlanders zijn vorig jaar vaker op vakantie gegaan, wel bleven veel mensen dichter bij huis. Het aantal binnenlandse trips steeg licht. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld op de vakdag aan de vooravond van de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.



Ongeveer vier op de vijf mensen ging tenminste één keer op vakantie. Terrorismedreiging speelt voor bijna de helft van de Nederlanders een grote rol bij het kiezen van een vakantiebestemming, zegt het ministerie. De reissector ziet dat terug in de verminderde belangstelling voor met name Turkijke. Hier profiteren Portugal, Griekenland en Spanje van. Mensen letten verder op gezondheid, politieke situatie, criminaliteit en verkeersveiligheid.



De Vakantiebeurs begint woensdag en duurt tot en met zondag 15 januari.



