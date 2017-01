Einde Mirliton Theater Hoog Catharijne nabij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 10:12 uur | update: 10:13 uur

Foto: Mirliton Theater, Facebook (Foto 1 van 2) Tineke Schouten in het heropende Mirliton Theater in 2012. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Het Mirliton Theater in Hoog Catharijne gaat binnenkort verdwijnen. Het theatertje, waar kleinkunstenaars als Herman Berkien en Tineke Schouten hebben gespeeld, maakt plaats voor winkels. Dat schrijft DUIC.



Vier jaar geleden werd het theater uit 1973 nog flink opgeknapt. Bij de heropening maakte de Utrechtse comédienne Tineke Schouten onverwacht acte de présence. Sindsdien kunnen bedrijven en kunstenaars het theater met vijftig stoelen huren.



Wanneer het theater in Hoog Catharijne precies gesloopt gaat worden, is nog niet duidelijk.



Reacties van lezers Een uniek tijdsbeeld van bijna een halve eeuw terug, pas opgeknapt, kan rendabel gemaakt worden!! Niet slopen, Arie. Arie uit Utrecht | 10-01-2017 16:02 uur @Inwoner Daar komt vast weer een lunchroom, café of zo'n nieuwe vestiging van een Amerikaans bedrijf dat in ruil voor werkgelegenheid hier met de fiscus afspraken mocht maken om belastingbetaling in andere landen via Nederland te ontwijken. Als je dan nagaat hoeveel belasting er ontweken wordt per in Nederland toegevoegde arbeidsplaats weet je dat aan deze dure VVD-hobby snel een eind moet worden gemaakt. Goochem uit Utreg | 10-01-2017 15:23 uur Meer winkels,dat hadden we nog niet in de stad. inwoner uit Utrecht | 10-01-2017 11:50 uur

