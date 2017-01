Utrechtse podia zien publiek terugkeren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 10:25 uur | update: 13:16 uur

Foto: Paul Bergen, ANP

UTRECHT - Na jaren van bezuinigingen in de kunst- en cultuursector is er ook weer goed nieuws voor artiesten. Het publiek gaat weer vaker naar het theater om naar professionele podiumkunst-voorstellingen te kijken. Vooral voor dans en muziek is veel belangstelling, meldt het CBS.



In drie jaar tijd is het aantal bezoeken aan dansvoorstellingen zelfs met 45 procent gestegen. "Dat is fantastisch voor onze branche", zegt dansdocent Maartje Terpstra van Lanen, van de Utrechtse Dansacademie. "We zagen het wel al een tijdje aankomen, maar de vraag is hoe lang je het blijft vasthouden en of het niet door een paar voorstellingen komt die toevallig aanslaan."



Terpstra van Lanen denkt dat populaire dansprogramma's op tv zoals So You Think You Can Dance een rol spelen bij de groeiende populariteit. "Dat heeft er wel mee te maken. Mensen zien wat dans met je kan doen en dan maken ze eerder de stap naar het theater."



Niet alleen het publiek durft dansen nu te omarmen, dat geldt ook voor jonge aspirant-dansers, merken ze bij de Utrechtse dansacademie: "Vroeger was het toch een beetje elitair, maar dat is er wel af. Meer jonge mensen komen er nu voor uit dat ze van dans houden. Bovendien weten zij en hun omgeving nu ook dat je er zelf je brood mee kan verdienen."



