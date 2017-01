Fietsster gewond na botsing De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 11:04 uur | update: 11:04 uur

DE BILT - Bij een verkeersongeluk in De Bilt is dinsdagochtend een fietsster gewond geraakt.



Op de rotonde tussen de Biltse Rading en de Groenekanseweg werd zij door een auto aangereden. De 51-jarige vrouw uit Maartensdijk is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan haar hoofd.



De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De rotonde waar het gebeurde is berucht in De Bilt. Sinds die in 2013 werd aangelegd zijn er al meerdere ongelukken gebeurd.



Reacties van lezers de tunnel die jij bedoeld is bij de leyenseweg en die heeft niks te maken met de drukte van deze rotonde, alleen voor het in en uitrijdend verkeer vd wijk de leyen, kwestie van opletten en niet als een debiel nog snel de rotonde over terwijl er ook fietsers aanwezig zijn, alles en iedereen moet tegenwoordig sneller haastiger zijn, en dan gebeuren er deze dingen dus helaas Danny uit Bilthoven | 10-01-2017 14:58 uur Dit is geloof ik alweer het zevende ongeluk in korte tijd op die rotonde. Het probleem is dat er veel teveel verkeer overheen moet omdat het de enige overlevende doorgaande route is. De rest is verkeersluw gemaakt. Dus in de spits is het vechten om er doorheen te komen, en elke bestuurder die het niet meer kan bijhouden en lang wacht, of geen richting aangeeft en daarom mensen laat wachten, veroorzaakt grote irritatie. Dan is het na tien minuten wachten eindelijk jouw beurt, en dan wil je er doorheen ook. Als iemand dan een fietser over het hoofd ziet is er een ongeluk. De oplossing is de Groenekanseweg omvormen tot een doorgaande route waar 50 de snelheid is en de stroperig trage bouwers van de tunnel onder het spoor aansporen eindelijk eens te gaan werken, zodat de tunnel een keer klaar is en het verkeer niet meer hoeft om te rijden. Thomas uit Utrecht | 10-01-2017 11:33 uur

