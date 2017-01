Utrechters zwaaien met wapen in Terwijde

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 11:09 uur | update: 11:10 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - Op een viaduct bij de A2 zijn vier Utrechters aangehouden voor bedreiging met een vuurwapen. Dat gebeurde maandagochtend.



Over de bedreiging bij een woning in de Edmund Eyslerstraat was rond 10.45 uur een melding binnengekomen. De verdachten waren er in een auto vandoor gegaan in de richting van de Operettelaan. Agenten zagen de auto rijden bij de Zuilense Ring. Ze lieten de wagen stoppen en praatten met getrokken wapen de vier inzittenden naar buiten.



De vier, twee vrouwen van 45 en 18 jaar en twee mannen van 29 en 52 jaar oud, zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het vuurwapen is niet gevonden. De bedreiging was vermoedelijk het gevolg van een conflict in de relationele sfeer.



