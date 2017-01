Misstanden bij zorginstelling Warande deels verholpen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 11:04 uur | update: 11:13 uur

ZEIST - Stichting Warande, een organisatie voor zorg aan senioren, heeft de problemen met medicatieveiligheid opgelost. De cliŽntdossiers van bewoners moeten nog wel op orde worden gebracht, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag.



De inspectie gaf de stichting in Zeist in november een strenge terechtwijzing om snel orde op zaken te stellen.



Bij verschillende vestigingen, onder meer Schutsmantel in Bilthoven en De Loericker Stee in Houten, waren tekortkomingen in de zorg. Die problemen zijn nu deels opgelost.



Warande stond ook al op de beruchte lijst van verpleeghuizen waarover de inspectie extra zorgen had.





