Aanhoudingen op verdenking van seksuele uitbuiting

UTRECHT/BILTHOVEN - Het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel heeft maandag twee verdachten aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting van een minderjarige. Dinsdag werd een vrouw aangehouden. De arrestaties werden verricht in Utrecht en Bilthoven.



Het team startte een onderzoek naar aanleiding van informatie over een minderjarig meisje dat in de prostitutie terechtgekomen was.



Het onderzoek leidde naar een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 41-jarige man uit Utrecht. Later werd de 27-jarige vrouw uit Bilthoven opgepakt.



De verdachten zouden het slachtoffer vorig jaar over een periode van enkele weken seksueel hebben uitgebuit.



Het onderzoek wordt voortgezet en de politie sluit niet uit dat er meer arrestaties worden verricht. Het meisje is inmiddels overgedragen aan zorgverleners.



