De Haar eert herschepper Cuypers

Foto: Natalia Pawlak

HAARZUILENS - Kasteel de Haar in Haarzuilens wijdt vanaf dit voorjaar een expositie aan het leven en het werk van de man die het zijn huidige aanblik gaf, Pierre Cuypers. Het is zo'n 125 jaar geleden dat Cuypers begon met de herbouw van De Haar.



Het kasteel loopt al op de feestelijkheden vooruit met de opstelling vanaf 1 februari voor publiek van de kapel. Die werd ook door Cuypers opnieuw opgebouwd en van zijn eigen signatuur voorzien. Normaal is de kapel niet toegankelijk, al is hij voor bruiloften en andere bijzondere evenementen wel te huur. Nu kan iedereen er een kleine drie maanden gaan kijken.



Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt besloot eind negentiende eeuw zowel de ruÔnes van zijn voorvaderlijk kasteel als die van de slotkapel te laten herbouwen door de beroemde Cuypers, vooral bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij kwam het goed uit dat de baron getrouwd was met een erfgename van het steenrijke bankiersgeslacht De Rothschild.



De Haar gaat dit jaar ook spullen uit de depots halen die anders nooit te zien zijn.



