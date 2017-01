Overval op geldtransport in Houten gefilmd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 13:33 uur | update: woensdag 11 januari 2017, 11:00 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 4) Een omstander maakte deze foto van de vermoedelijke daders. Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 4) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 4) Foto: Ingezonden foto (Foto 4 van 4) ‹ ›

HOUTEN - Op de Onderdoor in Houten is dinsdagmiddag een geldwagen overvallen. Daarbij kreeg een beveiliger een vuurwapen op zich gericht. Hij kon wel voorkomen dat geld werd gestolen. Een omstander heeft de overval gefilmd.



De overvallers wisten een transport van het bedrijf SecurCash te onderscheppen bij de ING Bank. Getuigen zeggen op Facebook dat er klanten in de bank waren toen de overvallers hun slag sloegen.



Twee overvallers gingen er op een zwarte motorscooter zonder kenteken vandoor in de richting van Nieuwegein. Een andere overvaller zou op een andere motorscooter richting Het Rond zijn gereden. De politie heeft met onder meer een helikopter naar de daders gezocht, maar ze zijn niet gevonden.



De drie overvallers dragen reflecterende hesjes. Het verzoek van de politie is om direct 112 te bellen als de scooterrijders worden gezien.



Niemand raakte gewond, zegt de politie. De medewerkers van SecurCash zouden lang opgesloten hebben gezeten in hun wagen. Niet duidelijk is of dat protocol is.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 3 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers De voorste lijkt wel een vrouw!!! nak uit Zeist | 10-01-2017 22:38 uur De overvaller die linksaf gaat richting station is volgens mij een vrouw. Peter uit Rotterdam | 10-01-2017 19:00 uur Vreemd..Ik woon er bijna boven op maar heb helemaal niets gemerkt.Gelukkig geen gewonden. Joop uit Houten | 10-01-2017 14:37 uur

Nieuwsoverzicht