Utrechter (19) mishandeld en bestolen

De straatroof was vlakbij de Galgenwaard. Foto: ANP

UTRECHT - Een 19-jarige Utrechter is afgelopen weekend mishandeld en beroofd op de Weg tot de Wetenschap. Hij werd 's nachts van zijn fiets getrapt door drie straatrovers.



Zaterdagochtend vroeg rond 4.00 uur fietste de jongen in de richting van het FC Utrecht-stadion langs een groepje van drie mannen. Eťn van hen gaf een trap tegen zijn fiets en het slachtoffer viel.



Daarna werd hij vastgepakt en meerdere keren geslagen. Het trio pakte enkele persoonlijke bezittingen van de jongen af en rende weg in de richting van het Kromme Rijn-zwembad.



GEZOCHT

De daders zijn nog niet gepakt, daarom heeft de politie hun signalement verspreid. Ze zijn blank en ongeveer tussen de 18 en 25 jaar oud.



De jongen die tegen de fiets trapte is ongeveer 1.85 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij droeg een donkere jas tot zijn heupen en had een capuchon en donkere spijkerbroek.



De verdachte die de meeste klappen uitdeelde is ongeveer 1.95 meter lang. Ook hij had een donkere jas en een capuchon, net als de derde verdachte.



