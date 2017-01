Baarn telt af naar Winter Village

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 14:23 uur | update: 19:25 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 4) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 4) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 3 van 4) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 4 van 4) ‹ ›

BAARN - In Baarn zijn de voorbereidingen in volle gang voor het evenement Winter Village. Van 14 januari tot en met 19 februari wordt de Pekingtuin omgetoverd tot een winterparadijs voor de schaatsliefhebber.



De ijsbaan zal in de ochtenden open zijn voor schoolschaatsen, er kunnen schaatslessen gevolgd worden en de organisatie werkt aan een curlingcompetitie en kinderdisco's. Er komt ook een restaurant met een middag- en een avondkaart.



Het gras van de Pekingtuin zal het wel weer zwaar te verduren krijgen. Naar verwachting is dat niet voor Koningsdag hersteld.



