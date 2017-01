Vrouw zwaargewond na ongeluk Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 14:36 uur | update: 16:14 uur

UTRECHT - Bij een ongeluk op de Tigrisdreef in Overvecht is dinsdagmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze was te voet en werd rond 14.00 uur aangereden door een auto.



Een trauma-helikopter is opgeroepen om medische hulp te verlenen.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. De Verkeersongevallenanalyse, een afdeling van de politie, was ter plaatse om onderzoek te doen.



