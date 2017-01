Goed nieuws: Mirte weer thuis in Maarssen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 15:12 uur | update: 19:36 uur

Appcontact tussen Mirte en haar vader. Foto: RTV Utrecht

MAARSSEN - De vermiste Mirte is dinsdagmiddag thuisgekomen. Het 15-jarige meisje was sinds zondagavond vermist en de politie had daarom groot alarm geslagen.



Dinsdagmiddag gaf ze een teken van leven. Toen RTV Utrecht-verslaggever Rik Dogger bij haar vader was om te filmen, appte ze hem: "Alles gaat".



Even later bevestigde de politie dat het meisje weer veilig thuis is. Details over de verdwijning ontbreken nog, maar de politie gaat later uitgebreid met haar spreken.



De politie nam de zaak hoog op omdat Mirte medicijnen gebruikt en die niet bij zich had. Volgens Hart van Nederland had het meisje een afspraak gemaakt in de buurt van Den Haag via een datingsite.



POLITIE

De vader van Mirte uitte eerder dinsdag kritiek op het werk van de politie. Hij vindt het vreemd dat hij in de afgelopen 48 uur niet is bezocht door agenten. "Voor hetzelfde geld is ze gewoon hier."



Een politiewoordvoerder zegt dat in eerste instantie contact is opgenomen met Mirtes moeder, die het ouderlijk gezag heeft. "Dat we nog geen contact hadden gezocht met de vader wil niet zeggen dat we dat niet zouden gaan doen."



