Gemeente De Ronde Venen heeft nieuwe look

dinsdag 10 januari 2017, 15:32 uur

Foto: Henk Butink (Foto 1 van 3) Burgemeester Divendaal draagt de nieuwe ambtsketen van De Ronde Venen Foto: De Ronde Venen (Foto 2 van 3) Foto: Henk Butink (Foto 3 van 3) ‹ ›

DE RONDE VENEN - Een nieuw gemeentewapen, een nieuwe gemeentevlag en ook nog een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester. De gemeente De Ronde Venen heeft op de nieuwjaarsreceptie een compleet nieuwe look gepresenteerd.



Burgemeester Divendal droeg voor het eerst de nieuwe ambtsketen. Die is gemaakt door plaatselijke edelsmeden uit vier kilo zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, die door inwoners van De Ronde Venen waren ingeleverd.



Acht schakels van de ambstketen staan symbool voor de verschillende kernen waaruit de gemeente is opgebouwd. Ze tonen de kerk in Amstelhoek, het gemaal in De Hoef, de kerk in Vinkeveen, de molen in Wilnis, het raadhuis in Mijdrecht, de ophaalbrug in Baambrugge, de kerk in Waverveen en het gemeentehuis in Abcoude.



Aan de ambtsketen hangt een penning met het nieuwe gemeentewapen. Daarin zijn de wapens van de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude gecombineerd. In de nieuwe gemeentevlag zijn de elementen uit het wapen verwerkt.



Ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe ambtsketen en het gemeentewapen is in het gemeentehuis een kleine tentoonstelling ingericht. Daar zijn onder meer de oude ambtsketens en wapens te zien van de vroegere gemeentes waaruit het huidige De Ronde Venen bestaat.



