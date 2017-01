Vluchtelingenopvang Einsteindreef wordt pand met huurhuizen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 15:57 uur | update: 15:57 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In het pand aan de Einsteindreef in Overvecht dat momenteel wordt gebruikt als vluchtelingenopvang, komen in de toekomst huurwoningen.



Vanaf eind 2018 gaat een ontwikkelaar er 230 gemeubileerde woonstudio's en appartementen maken voor jongeren, starters en expats. Er komt onder meer een gemeenschappelijke daktuin.



Het pand was vroeger een kantoorgebouw. De gemeente heeft als doel om zo veel mogelijk leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.



ASIELZOEKERS

Het pand gaat eerst nog een kleine twee jaar dienst doen als opvanglocatie voor vluchtelingen. Eind februari worden de eerste asielzoekers verwacht. Uiteindelijk komen er maximaal vierhonderd die uiterlijk eind 2018 vertrekken. Ook wonen er momenteel 38 jongeren die hebben meegeholpen met verbouwen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht