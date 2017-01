Scooterrijder vlucht na ernstig ongeluk Vleutenseweg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 16:12 uur | update: 16:17 uur

UTRECHT - De politie in Utrecht is op zoek naar een doorrijder op een scooter. Donderdag rond 18.30 uur heeft de jongen een 20-jarige fietsster geschept op het fietspad van de Vleutenseweg. Zij liep hierbij onder meer breuken op in haar gezicht.



De vrouw stak vanaf de Javastraat over richting de wijk Nieuw Engeland. Aan die kant werd ze op het fietspad aangereden. De vrouw werd gelanceerd en kwam enkele meters verder op straat terecht.



De scooterrijder kwam ook ten val. Hij stond op en liep naar de vrouw om te kijken hoe het met haar ging. Vervolgens stapte hij op zijn scooter en reed weg in de richting van de Bosboom Toussaintstraat. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze onder andere meerdere breuken in haar gezicht heeft.



De scooterbestuurder zou een jongen zijn met een lichtgetint uiterlijk, rond de 18 jaar oud met een tenger postuur. Hij droeg een zwarte korte jas en had handschoenen aan. De scooter zou donker van kleur zijn, geen kentekenplaat hebben en de uitlaat zou door de aanrijding beschadigd zijn.



De politie zoekt getuigen.





