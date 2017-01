OM: drie jaar cel voor eigenaar grillroom Rhenen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 16:32 uur | update: 16:32 uur

RHENEN - De man die opdracht zou hebben gegeven om Pizzeria Bella Venezia in Rhenen in brand te steken, moet drie jaar de cel in. Dat vindt het OM.



In september 2014 brandde het restaurant in het centrum van de stad volledig af. "De levens van omwonenden zijn in gevaar gebracht", zegt een woordvoerder van het OM. "Een heel bedrijf is te gronde gericht."



CONCURRENT

De verdachte was eigenaar van een concurrerende grillroom in Rhenen. Hij gaf opdracht tot de brand en zou de brandstichter vervolgens een baan hebben aangeboden in zijn grillroom. Dat vond justitie verdacht.



De brandstichter is eerder al veroordeeld in verband met de brand.



