Goedkope zwemlessen voor kinderen uit arm gezin

dinsdag 10 januari 2017, 16:44 uur

Archief. Foto: Lex van Lieshout, ANP

BAARN - Baarnse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen voortaan goedkoop zwemles krijgen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de stichting die sportcentrum De Trits beheert. De Trits en de gemeente willen hiermee bereiken dat alle kinderen in Baarn leren zwemmen.



De zwemlessen kosten normaal ruim 800 euro, maar De Trits biedt ze nu aan voor 250 euro per jaar. Alle gezinnen die in aanmerking komen voor het gemeentelijke declaratiefonds kunnen hier vanaf februari gebruik van maken. Volgens De Trits zijn kinderen zwemvaardig als ze in ieder geval hun B-diploma halen.



Gezinnen die in aanmerking willen komen voor het lagere zwemlestarief, kunnen zich inschrijven via de website van de gemeente Baarn.



Reacties van lezers Dat is mooi, elk kind in Nederland moet zo jong mogelijk een zwemdiploma halen!! muis1992 uit Utrecht | 10-01-2017 22:50 uur

