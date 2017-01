Laatste hobbels voor panda's Rhenen: petitie tegen parkeerplaats

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 17:10 uur | update: 18:03 uur

RHENEN - Een Chinese delegatie is dinsdag begonnen aan de inspectie van pandaverblijf Pandasia in het Ouwehands Dierenpark. Maar daarmee is nog niet alles klaar voor de komst van de beren.



Het verblijf voor Wu Wen en Xing Ya is helemaal af, zelfs de waterval stroomt al. Maar de Chinezen moeten het eerst met eigen ogen zien, dat doen ze de komende dagen. De uitslag volgt waarschijnlijk later in de week.



De eerste berichten zijn positief. "De delegatieleider noemde het het mooiste pandaverblijf dat hij ooit heeft gezien", vertelt directeur Robin de Lange trots.



Bij groen licht starten de voorbereidingen van het transport van de panda's van China naar Rhenen. Het meeste staat in de steigers, laten woordvoerders van het dierenpark weten. Dus bij een akkoord van China, kan het vervoer snel in gang gezet worden.



BEZWAREN

Maar nog niet alles is geregeld. Een parkeerplaats om de verwachte drukte aan te kunnen stuit op verzet. Bijna vierhonderd mensen hebben een petitie tegen een pandaparkeerplaats in Wageningen getekend.



Buren zijn bang dat er meer verkeer over de Lawickse Allee gaat. Het buurtschap Oude Nude vreest daarvoor, vertelt Wilfrid Hertog: "De parkeerplaats moet er voor tien jaar gaan liggen, maar Ouwehands gaat natuurlijk niet zoeken naar iets nieuws als dit er ligt."



De bezwaren van bewoners zijn gegrond verklaard door een commissie. Het is nu de vraag of de gemeente Wageningen naar die commissie gaat luisteren.



De dierentuin hoopt van niet: "Anders moeten we weer verder kijken. Maar dit is voor Ouwehands en de regio de beste oplossing."



VOORJAAR

Maar eerst volgt het oordeel van de Chinezen. In totaal kost het pandaverblijf 7 miljoen euro. Chinese werklui hebben wekenlang in Rhenen gewerkt. Vrijwel de hele buitenkant is Chinees, zodat de panda's zich thuis voelen.



De verwachting is dat het pandaduo dit voorjaar naar Nederland komt. Bij aankomst kunnen ze eerst een week of zes wennen. Dan volgt uiteindelijk de grote opening. En dat is dan het einde van een langslepend traject: van de eerste lobby in 2000 tot de komst van de panda's in 2017.



