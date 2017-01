Busstation Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 17:29 uur | update: 17:38 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat op korte termijn de veiligheid voor blinden op het busstation bij Utrecht Centraal verbeteren. Dat is dinsdag toegezegd, tijdens een gesprek tussen de Stichting Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht, de gemeente en meerdere mensen die blind of slechtziend zijn.



Vorige maand bleek dat geleidepaden met ribbeltegels soms nergens naar toe leiden, ze lopen op gevaarlijke plekken en een kastje met gesproken berichten over de vertrektijden van bussen is onverstaanbaar.



De gemeente Utrecht gaat met spoorbeheerder ProRail bespreken hoe de veiligheid van blinden rond Utrecht Centraal het best kan worden aangepakt.



Reacties van lezers Dat is een probleem bij grote projecten van overheid gemeente het is als men er aan denkt verrek wij zijn niet allemaal mobiel maar er zijn ook nog inwoners die gebruik maken van voorzieningen . dan wordt er nog gekeken wat er in het potje zit en de architect moet er ook nog zijn blik over laten schijnen wand het mag geen afbreuk zijn van het geen hij / zij in gedachten heeft guusje uit IJsselstein | 10-01-2017 18:57 uur

