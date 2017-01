Lekkerste hamburger komt uit Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 17:33 uur | update: 17:34 uur

AMERSFOORT - Amersfoorter Vincent Kuik de Rijk heeft de lekkerste hamburger van Nederland gemaakt. Hij won dinsdag de finale voor Raymon Ebing uit Bunschoten, die derde werd.



Kuik de Rijk werkt bij Kwalitaria Lekkerrr in winkelcentrum Emiclaer. De jury prijs zijn ingrediŽntkeuze: "Het gebruik van stroopwafel in een hamburger was zeer verrassend en gedurfd".



"Ook de combinatie van een zoetje en een zuurtje in deze burger kwam prima tot zijn recht."



Tweede werd Algo Vissers uit het Brabantse Best. Raymon Ebing van SnackSalon La Plaza uit Bunschoten eindigde op de derde plek. De vakwedstrijd is bedoeld voor ondernemers en medewerkers van fastservicebedrijven.



