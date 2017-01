Historische opgravingen in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 17:34 uur | update: 19:16 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - In de grond van bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein zoeken archeologen naar overblijfselen van de 7000 jaar oude Swifterbantcultuur. De gemeente wil de kosten van de opgraving geheimhouden.



"Dat heeft met financieel-zakelijke belangen te maken", zegt wethouder Johan Gadella. Op de plek van de opgraving moet een bedrijfspand komen en Gadella onderhandelt daarover. "Als je een auto wil kopen vertel je ook niet aan de verkoper wat je ervoor op de bank hebt staan." Gadella wil daarom niets kwijt over de kosten van de opgraving.



RTV Utrecht kreeg een tip over de opgraving. De anonieme tipgever vreest dat zonder media-aandacht de kostbare vondsten letterlijk onder een nieuw bedrijfspand zouden verdwijnen.



Maar de gemeente zegt dat de vrees daarvoor niet terecht is. "We zijn zelfs verplicht om zorgvuldig met archeologische vondsten om te gaan, en we zijn daar ook gewoon heel trots op", aldus een woordvoerder.



MATERIAAL

De archeologen halen intussen veel moois naar boven. Zoals een hanger van git. Dat is een zwart materiaal dat niet van nature in Nederland voorkomt en dus via handel naar het huidige Nieuwegein moet zijn gekomen. En dat is heel uniek, zeggen de archeologen.



