Directeur Van Schaik weg bij FC Utrecht, trainer Ten Hag verlengt

Foto: ANP/RTV Utrecht

UTRECHT - Algemeen directeur Wilco van Schaik vertrekt bij FC Utrecht. Trainer Erik ten Hag verlengt zijn contract juist.



Van Schaik maakt dit seizoen nog af en vertrekt dus komende zomer, maakte hij dinsdagavond bekend op de nieuwjaarsreceptie van de club. De inwoner van Breukelen is dan zes jaar in dienst.



TEN HAG

Ten Hag heeft zijn verbintenis met drie seizoenen verlengd tot 2020. Hij is sinds de zomer van 2015 in dienst. Vorig seizoen eindigde hij als vijfde en haalde hij de bekerfinale. Momenteel staat FC Utrecht zesde.



"Het is duidelijk dat ik erg blij ben met mijn keuze voor FC Utrecht", zegt Ten Hag op de site van FC Utrecht. "Ik voel mij zeer prettig in de samenwerking met de mensen binnen FC Utrecht."



VERTREK VAN SCHAIK

In 2011 nam Van Schaik het stokje over van Jan Willem van Dop. Tot die tijd was hij marketing- en communicatiespecialist en was hij sportjournalist bij onder meer RTV Utrecht-programma Namen en Rugnummers, SBS6 en Sport 1.



KLEUR

Volgens de website van FC Utrecht heeft Van Schaik "ervoor gezorgd dat de club weer kleur heeft gekregen". "Er staat weer een spelersgroep, die de ambitie mag hebben structureel in de subtop te spelen. Maatschappelijk heeft zijn bijdrage mede geleid tot een robuust programma in de provincie."



GELD

In zijn zesjarige periode bij FC Utrecht werd Van Schaik vaak geconfronteerd met financiŽle problemen. Zo was hij ieder jaar druk bezig de rode cijfers zo veel mogelijk te beperken.



Ook moest hij vaak beslissingen nemen over misdragende supporters. In sportief opzicht werkte hij samen met de trainers Erik ten Hag, Rob Alflen, Jan Wouters en Erwin Koeman.



Wat Van Schaik in de toekomst gaat doen, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wie hem opvolgt.



VAN SEUMEREN

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren betreurt het vertrek van Van Schaik. "Iedereen kent mijn relatie met Wilco en daarom vind ik het jammer dat hij de organisatie verlaat, maar ik respecteer zijn besluit."



Reacties van lezers Wat Wilco deed was geen dankbaar werk, met de hand op de knip. Maar Hulde en Dank, Wilco. Arie Arie uit Utrecht | 10-01-2017 19:57 uur jammer dat Wilco van Schaik weg bij FC Utrecht weg gaat tom uit Bilthoven | 10-01-2017 18:22 uur

