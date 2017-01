Meer provinciegeld naar veilig verkeer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 19:34 uur | update: woensdag 11 januari 2017, 14:32 uur

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht maakt extra geld vrij om het verkeer veiliger te maken. Het geld wordt gestoken in verkeerseducatie en voorlichting.



Daarmee moet het gedrag van verkeersdeelnemers verbeteren, daardoor gaat het nu vaak mis in het verkeer. Vooral jonge en oude fietsers en beginnende autobestuurders blijken kwetsbaar in het verkeer.



Voor die groepen biedt de provincie extra trainingen aan, onder meer op scholen.



