Hoger beroep in zaak park Vliegbasis Soesterberg

SOESTERBERG - Er komt een hoger beroep in de rechtszaak tussen twee grondbezitters versus de provincie. Zij liggen met elkaar in de clinch over park Vliegbasis Soesterberg.



De rechter bepaalde onlangs dat de provincie Utrecht de onderhandeling met Utrechts Landschap over de verkoop van park Vliegbasis Soesterberg mag starten.



De grondbezitters vinden dat het park openbaar aangeboden had moet worden. Maar Utrechts Landschap was de enige gegadigde.



AANBESTEDING

Normaal gesproken moet er altijd een openbare aanbesteding zijn bij de provincie. Maar volgens de rechter zijn uitzonderingen mogelijk, zo luidde het eerdere oordeel. "Dit omdat er al heel lang sprake is van een intentie en toegezegde overdracht van het park aan het Utrechts Landschap."



