Amersfoorts raadslid loopt blauwtje bij CvdK

CvdK Willibrord van Beek. Foto: ANP

AMERSFOORT - Het Amersfoortse raadslid Ben Stoelinga probeert al tijden lang in contact te komen met Willibrord van Beek, de Utrechtse Commissaris van de Koning. Maar omdat hij niets van zich laat horen weigert Stoelinga op te komen draven bij een borrel met de provincieleider.



Stoelinga van de eenmanspartij Amersfoort2014 wil met Van Beek praten over het Amersfoortse datalek. Persoonlijke gegevens van 1900 Amersfoorters werden per ongeluk naar een onbekende gemaild.



OPEN BRIEF

Omdat het Stoelinga telkens niet lukt contact te krijgen met Van Beek, heeft hij een open brief geschreven. "Via uw secretariaat is het mij helaas niet gelukt om schriftelijk een afspraak te maken", schrijft hij.



"Bij het feestje van de herbenoeming van onze burgemeester heb ik u daarvan mondeling op de hoogte gesteld en heeft u mijn visitekaartje ontvangen. U zou het initiatief nemen om een afspraak te maken. Ik heb helaas niets meer van u gehoord."



BORREL

Aanstaande donderdag brengt Van Beek een werkbezoek aan Amersfoort. Hij sluit af met een borrel in de MariŽnhof en daarbij zijn ook alle raadsleden uitgenodigd. Maar Stoelinga komt niet. Hij schrijft dat hij geen zin heeft te luisteren naar een "ongetwijfeld lovende speech over het werkbezoek richting het stadbestuur in Amersfoort".



Reacties van lezers De CvdK kom op werk bezoek en sluit dat af met een borrel uurtje voor de raadsleden dat is in ieder geval een heel goed voorbeeld mede gezien dat de vrijdag middag borrel bij bedrijven bijna is uit geroeid door de overheid. En als de CvdK geen gehoor geef aan het verzoek om gehoord te worden door iemand van de raad is dat een minachting of is hij / zij alleen benoemd voor lintjes door te knippen guusje uit IJsselstein | 11-01-2017 08:09 uur

