Vermiste scholier (17) uit Soest terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 21:51 uur | update: woensdag 11 januari 2017, 09:02 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

SOEST/AMERSFOORT - De vermiste jongen uit Soest is terecht. De 17-jarige scholier ging dinsdagochtend met de fiets naar school in Amersfoort, maar keerde niet terug.



De politie verspreidde dinsdagavond een Burgernetmelding in Soest, Amersfoort, Baarn en Leusden.



De jongen is uiteindelijk zelf naar huis gegaan.







Reacties van lezers Wat een naar bericht. Mag hopen dat hij snel terecht is, maar wel heel erg 'onhandig' dat zijn haarkleur niet vermeld wordt. Juut uit Utrecht | 11-01-2017 00:22 uur

