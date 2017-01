Auto ramt vangrail en vrachtwagen op A27

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 06:14 uur | update: 12:54 uur

Foto: Michiel van Beers

MAARTENSDIJK - Een auto heeft dinsdagavond op de A27 eerst de vangrail geramd en daarna een voorbijrijdende vrachtwagen. De politie vindt de omstandigheden vreemd en heeft een onderzoek ingesteld.



Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur bij de afrit naar Maartensdijk. In de richting van Utrecht verloor de bestuurder de macht over het stuur. Wie die bestuurder was, daar twijfelt de politie aan.



Bij aankomst van de hulpdiensten stond er een man bij de auto. Hij bleek te hebben gedronken, maar zegt dat hij niet achter het stuur zat. Dat zou zijn zwangere vriendin zijn geweest, maar die was volgens hem inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Agenten trekken na of dat klopt.



De auto van het stel is total loss en is meegenomen door een berger. De vrachtwagen raakte ook beschadigd, maar kon op eigen kracht verder rijden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht