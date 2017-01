Mannen spoorloos na crash met gestolen bestelwagen en caravan op Waterlinieweg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 06:57 uur | update: 10:23 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - De politie maakt jacht op twee mannen die vannacht zijn gevlucht na een ongeluk met een bestelwagen met caravan op de Waterlinieweg in Utrecht. Beide voertuigen zijn gestolen.



De politie kreeg even na 00.30 uur de melding dat een geschaarde caravan de Waterlinieweg blokkeerde. Toen agenten ter plekke kwamen, konden ze geen bestuurder of andere inzittenden vinden. Getuigen zeiden dat twee personen na het ongeluk waren gevlucht door van een viaduct af te springen. Het gaat om twee mannen van rond de 20 jaar.



Er werd een omleiding ingesteld en het busje en de caravan zijn meegenomen voor forensisch onderzoek. Na anderhalf uur kon het verkeer weer gebruik maken van de weg.



Reacties van lezers Dat er een kenteken op zit betekent nog niet dat de betreffende bestuurder ook daadwerkelijk de eigenaar hoeft te zijn. Wellicht is deze combinatie gestolen geweest. a uit N | 11-01-2017 08:54 uur er zit toch een kenteken op . 1 en 1 is 2 . heel simpel . f uit Woerden | 11-01-2017 08:03 uur

