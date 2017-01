Vinkeveense in race voor beste biertapper

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 07:31 uur | update: 07:31 uur

Foto: RTV Utrecht

VINKEVEEN - Precies de juiste schuimkraag, een perfect schoongepoetst glas... Angela van Kooten van café 't Kruytvat uit Vinkeveen gaat vandaag proberen Nederlands kampioen biertappen te worden. Ook Jesse Westerveld van De Lindenhof en Amber Ott van Restaurant De Korte Duinen, beiden uit Soest, doen een gooi naar de titel.



De werkneemster van café 't Kruytvat zegt dat het geen bewuste keuze was om mee te doen aan het NK. "Ik doe het al een tijdje, maar ik denk dat als je dit regelmatig oefent, je dit sowieso wel zou kunnen doen." Maar ze tapt een stuk beter dan de meeste anderen, want ze kwam door alle voorrondes.



Tijdens het NK wordt op veel punten gelet. Zo mag het glas de tapkraan niet raken, moet getapt worden op 45 graden en moeten de viltjes klaarliggen. Van Kooten moet niet alleen goed bier kunnen tappen, maar de drank ook goed kunnen serveren vanuit een flesje. "Dat is wel het lastigste onderdeel."



Het NK Biertappen wordt georganiseerd door alle grote Nederlandse biermerken en Horeca Nederland en vindt plaats tijdens de vakbeurs Horecava in Amsterdam.



