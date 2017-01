Ambtenaren Leusden eten voortaan in zorgrestaurant

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 10:51 uur | update: 10:51 uur

LEUSDEN - De gemeente Leusden beproeft vanaf vandaag haar eetwerkcafť. Het zijn mensen met een beperking, die voor de catering gaan zorgen in het gemeentehuis.



Vorige week werden de personeelsleden nog begeleid en getraind, maar vandaag volgt de officiŽle kennismaking met de nieuwe brigade. "De ťťn werkt in de spoelkeuken, de ander mag broodjes serveren", zegt Michael Cozijnsen van zorgorganisaties Futurum. Het assortiment zal eerst klein zijn, maar de bedoeling is dat het steeds wordt uitgebreid.



Wethouder Overweg is blij met het eetwerkcafť 'Perfect Time'. "Het eerste wat ik hoorde is: wat is de kwaliteit goed. Het tweede: wat is het mooi dat we zo gastvrij willen ontvangen in de lunchroom. Deze mensen hebben schijnbaar een gave om mensen op hun gemak te stellen."



Slaagt de proef, dan krijgt deze bijzondere vorm van dagbesteding over twee jaar een vaste plek in het nieuwe gemeentehuis van Leusden. Dan kunnen niet alleen ambtenaren genieten van de broodjes van de ploeg, maar is iedereen welkom in het nieuwe eetwerkcafť.



